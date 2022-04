Musk verkocht aandelen Tesla na overname Twitter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk verkocht voor 8,5 miljard dollar aan aandelen Tesla in de dagen nadat bekend werd dat hij Twitter overneemt voor 44 miljard dollar. Dit bleek donderdag en vrijdag uit documenten ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder.



Tussen dinsdag en donderdag verkocht de Tesla-CEO ruim 9,6 miljoen aandelen van zijn bedrijf, tegen gemiddelde koersen van 820 tot 1000 dollar.



Musk heeft nu nog 163 miljoen aandelen Tesla in bezit, of bijna 16 procent van het bedrijf. Hij blijft daarmee de grootste aandeelhouder.



Donderdag tweette Musk dat er geen verdere verkopen van Tesla zullen volgen.



Het aandeel Tesla noteert vrijdag 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

