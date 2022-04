Wall Street koerst flink lager

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteert vrijdag flink lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index daalt 2,0 procent op 4.201,12 punten, de Dow Jones index verliest 1,3 procent op 33.460,46 punten en de Nasdaq levert 2,3 procent in op 12.582,41 punten.

Veel aandacht gaat vrijdag uit naar de kwartaalcijfers van Amazon en Apple. Voor het eerst in zeven jaar boekte Amazon verlies in het afgelopen kwartaal. Apple kwam met solide kwartaalcijfers maar waarschuwde voor de verstoringen in een aanvoerketen, die voor een negatieve impact van 4 tot 8 miljard dollar kunnen zorgen in het huidige kwartaal.

"Op dit moment heeft zowat 50 procent van de S&P500 aandelen zijn resultaten wereldkundig gemaakt en 76 procent van die bedrijven konden cijfers boven de verwachtingen laten optekenen. Maar zo voelt het niet echt aan. Het waren juist een aantal van de hoogvliegers die het minder goed deden", aldus Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bij BNP Paribas Fortis.

Wall Street lijkt op maandbasis zo'n 4 tot 9 procent aan terrein te gaan verliezen voor de drie grote indexen. De S&P 500 begon de eerste vier maanden van een jaar niet zo slecht sinds de jaren 40. Toch nog toe verloor de S&P 500 dit jaar 12 procent en de Nasdaq ruim 19 procent.

Beleggers staan op meerdere fronten onder druk, waaronder de verwachting dat de Federal Reserve dit jaar de rente nog vele malen zal verhogen, vanwege de historisch hoge inflatie. Dit zou de kosten van lenen verhogen en de economische vraag verder kunnen drukken, terwijl de economie mogelijk al aan het krimpen is. Daarnaast drukken de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de impact ervan op de grondstoffenmarkt, evenals de hernieuwde coronalockdowns in China, op het sentiment.

"Dit soort perioden van volatiliteit vinden meestal plaats voor een grote richtinggevende beweging. Markten worden geteisterd door oorlogen, inflatie, vertragingen, oververhitte economieën, verstoringen van de toeleveringsketen, energietekorten en monetair beleid", aldus marktanalist Jeffrey Halley van Oanda.

Een belangrijke cijfer voor de Federal Reserve, dat volgende week zijn rentebesluit vrijgeeft, is vrijdag de PCE-kerninflatie. Die zwakte in maart licht af, van 5,3 tot 5,2 procent. De PCE-inflatie, inclusief voedsel en energie, steeg van 6,3 naar 6,6 procent.

Verder stegen de inkomens van Amerikanen op maandbasis iets minder hard maar wel iets meer dan verwacht, met een plus van 0,5 procent. De bestedingen stegen met 1,1 procent, wat boven verwachting was.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 59,4 eind maart naar 65,2 eind april en daarmee licht onder het voorlopige cijfer dat eerder deze maand verscheen.

De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is in april tot slot vertraagd. De inkoopmanagersindex van MNI daalde van 62,9 in maart tot 56,4 in april.

WTI-olie kost vrijdag zo'n 107 dollar. Op maandbasis betekent dat een stijging van 7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0575 en daarmee op maandbasis 4 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Beleggers kunnen vandaag reageren op de kwartaalcijfers van Intel, Amazon en Apple die donderdag nabeurs verschenen. Intel en Amazon stelden teleur, terwijl Apple de verwachtingen ruimschoots wist te overtreffen. De iPhone-maker kwam echter met een waarschuwing voor het lopende kwartaal, waardoor het aandeel vrijdag alsnog 2 procent daalt.

Intel verloor zo'n 6 procent, nadat afgelopen kwartaal met name de PC-verkopen onder druk stonden. Amazon schreef in het eerste kwartaal voor het eerst in zeven jaar rode cijfers en kwam met een terughoudende outlook. Het aandeel daalt 13,5 procent.

Gilead daalt 2,5 procent na gemengde resultaten en een verlaging van de winstverwachting.

Het is vrijdag opnieuw een drukke dag met kwartaalcijfers. Honeywell verhoogde de outlook. Het aandeel stijgt 3,5 procent.

Exxon Mobil presteerde afgelopen kwartaal onder de verwachting, terwijl de resultaten van sectorgenoot Chevron gemengd waren. Exxon daalt een half procent en Chevron zelfs 2 procent.

Colgate-Palmolive behaalde in het eerste kwartaal een lagere winst. Het aandeel daalt 5 procent.