Jaarvergadering Besi akkoord met dividend

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Besi is vrijdag akkoord gegaan met de meeste agendapunten, waaronder het voorgestelde dividend. Dit bleek na afloop van de bijeenkomst. Aandeelhouders gaven groen licht voor het dividendvoorstel van 3,33 euro over 2021. Op 3 mei noteert Besi ex-dvidend. Eén item op de agenda haalde het niet. Dat was een adviserende stemming over de Remuneratierapport 2021, die geen meerderheid kreeg. Besi is voornemens om tijdens de jaarvergadering van 2023 een nieuw beloningsbeleid voor te stellen als reactie op zorgen uitgesproken door aandeelhouders met betrekking tot het huidige beloningsplan. Bron: ABM Financial News

