AEX hoger na drukke cijferdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag na een drukke dag vol bedrijfs- en macrocijfers hoger gesloten. Bij een slot van 710,98 punten, steeg de AEX 0,7 procent. Op maandbasis was sprake van een verlies voor de AEX van ruim 2 procent.



Na de opwaartse beweging van de Amerikaanse markten donderdag en Aziatische aandelen vrijdagochtend, konden de Europese beurzen niet achterblijven, zag Kevin Verstraete van Lynx.



Een lagere start op Wall Street wordt genegeerd. Daar reageren beleggers op tegenvallende resultaten van Amazon en een waarschuwing van Apple, dat de huidige verstoringen in de aanvoerketen door de lockdowns in China kunnen leiden tot een negatieve impact van 4 tot 8 miljard dollar in het huidige kwartaal.



"Apple had degelijke cijfers en beleggers zagen er niks mis in. Tot de CEO sprak over potentiële problemen in de toeleveringsketen", aldus de beleggingsspecialist van Lynx.



"Meer dan driekwart van de bedrijven uit de S&P 500 die hun kwartaalcijfers hebben gepubliceerd, konden positief verrassen. De opgelopen Amerikaanse inflatie zet voorlopig geen rem op bedrijfsresultaten van de beursgenoteerde bedrijven. Hiermee zou de inkoop van eigen aandelen weer kunnen opleven bij meerdere bedrijven, wat uiteindelijk positief is voor de aandelenkoers", constateert Verstraete.



Verder kregen beleggers vrijdag veel bedrijfscijfers uit eigen land te verwerken, waaronder de resultaten van Signify, IMCD en Corbion die werden beloond met koerswinsten. Cijfers van Besi wisten niet te overtuigen.



Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in april opnieuw harder is gestegen dan in de voorgaande maand. De inflatie bedroeg in april 7,5 procent. Dat was 7,4 procent in maart en 5,9 procent in februari.



Een belangrijke inflatiecijfer voor de Federal Reserve was de PCE-inflatie. Die zwakte in maart licht af, van 5,3 tot 5,2 procent.



De economie in de eurozone steeg in het eerste kwartaal conform verwachting met 0,2 procent op kwartaalbasis. Op jaarbasis was er sprake van een groei met 5,0 procent. De Duitse economie wist in het eerste kwartaal een recessie te vermijden, maar Carsten Brzeski van ING waarschuwt voor teveel optimisme.



"Een magere groei is natuurlijk beter dan geen groei, maar het feit dat de krimp in het vierde kwartaal van 2021 niet eens werd gecompenseerd en de toch nogal sombere vooruitzichten pleiten duidelijk voor voorzichtigheid", aldus de econoom.



WTI-olie kost vrijdag zo'n 107 dollar. Op maandbasis betekent dat een stijging van 7 procent. De euro/dollar noteerde rond het Amsterdamse slot op 1,0538 en daarmee op maandbasis 4,5 procent lager.



Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een plus van 9 procent, dankzij een koerssprong van Tencent in Hongkong, waarvan het grootaandeelhouder is. Just Eat Takeaway.com won op gepaste afstand zo'n 4 procent. Signify won na cijfers bijna 4 procent. ING sprak van een sterk eerste kwartaal voor de verlichtingsspecialist.



IMCD daalde een procent na cijfers. JPMorgan bleek echter te spreken over de "zeer sterke" autonome groei in het eerste kwartaal.



Besi was de dissonant en verloor ruim 9 procent na het openen van de boeken, waarbij onder meer de nieuwe orders tegenvielen. "We wisten dat er uiteindelijk een vertraging zou optreden, maar gezien de grote vraag naar halfgeleiders en aanhoudende kracht in mobiel hadden we niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren", zei analist Marc Hesselink van ING.



De cijfers van KPN leverden een koerswinst van een half procent op. De volumes oogden volgens Jefferies solide, terwijl de EBITDA circa een procent hoger uitviel dan verwacht.



In AMX won Corbion na cijfers 9,5 procent. De resultaten waren volgens ING geruststellend. Inpost daalde ruim 3 procent.



Intertrust dook afgelopen kwartaal in de rode cijfers. Het trustkantoor daalde licht.



In de AScX verloor Heijmans bijna 6 procent na cijfers. Kendrion ging aan kop met een plus van zo'n 6 procent.



Wall Street



Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot 2 procent lager.

Bron: ABM Financial News