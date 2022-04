Amerikaans consumentenvertrouwen gestegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april gestegen. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van de Universiteit van Michigan. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 59,4 eind maart naar 65,2 in april. Dat is wel iets onder het voorlopige cijfer voor april van 65,7. Over de huidige staat van de economie waren de ondervraagden ook iets positiever. Deze deelindex steeg van 67,2 naar 69,4. De verwachtingsindex verbeterde van 54,3 naar 62,5. Bron: ABM Financial News

