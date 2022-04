Wall Street koerst af op lagere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,7 procent in het rood. Wall Street doet vrijdag een stap terug, waarmee de Amerikaans beurs de slechtste eerste vier maanden van het jaar sinds het begin van de jaren zeventig afsluit. De S&P 500 is dit jaar tot dusver met 10 procent gedaald, terwijl de Nasdaq Composite 19 procent inleverde. Beleggers staan op meerdere fronten onder druk, waaronder de verwachting dat de Fed dit jaar de rente nog vele malen zal verhogen, vanwege de historisch hoge inflatie. Dit zou de kosten van lenen verhogen en de economische vraag verder kunnen drukken, terwijl de economie mogelijk al aan het krimpen is. Daarnaast drukken de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de impact ervan op de grondstoffenmarkt, evenals de hernieuwde coronaviruslockdowns in China, op het sentiment. De markt schommelt deze week volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda tussen extreme sentimenten als "we zijn allemaal gedoemd", "haal me eruit" tot "ik wil de absolute bodem van de markt niet missen". "Dit soort perioden van volatiliteit vinden meestal plaats voor een grote richtinggevende beweging. Markten worden geteisterd door oorlogen, inflatie, vertragingen, oververhitte economieën, verstoringen van de toeleveringsketen, energietekorten en monetair beleid", voegde hij toe. Op macro-economisch werd voorbeurs bekend dat het inkomen van de gemiddelde Amerikaan in maart op maandbasis is gestegen met 0,5 procent, terwijl de bestedingen stegen met 1,1 procent. De PCE kernprijsindex steeg in maart 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Op jaarbasis daalde de kerninflatie van 5,3 naar 5,2 procent. Later op de dag volgen de inkoopmanagersindex van Chicago en het consumentenvertrouwen in april. De euro/dollar noteerde op 1,0522. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0497 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0494 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,9 procent hoger. Bedrijfsnieuws Exxon Mobil heeft het afgelopen kwartaal ondermaats gepresteerd, waarbij de winst werd gedrukt door een last van 3,4 miljard dollar vanwege het vertrek uit Rusland. Het aandeel daalde voorbeurs 1,3 procent. Honeywell heeft de resultaten in het eerste kwartaal iets minder onder druk zien staan dan door de analisten verwacht werd en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. Het aandeel won voorbeurs 1,4 procent. Chevron heeft het afgelopen kwartaal de winst bijna verviervoudigd, maar kwam toch onder de verwachtingen uit, terwijl de omzet wel beter was dan verwacht. Het aandeel noteerde 0,8 procent lager. Colgate-Palmolive daalde voorbeurs 5,6 procent. Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal een licht hogere omzet geboekt, terwijl de winst daalde. Apple heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een veel hoger dan verwachte omzet behaald, terwijl de iPhone-verkopen ook harder stegen dan de markt voorspelde. Het aandeel daalde voorbeurs met 1,6 procent. Amazon noteerde voorbeurs 10,1 procent lager. Het concern is in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst in zeven jaar in de rode cijfers gedoken, terwijl de Amerikaanse e-commercereus kampt met hogere kosten als gevolg van de hoge inflatie, aanhoudende problemen in de aanvoerketen en een personeelstekort. Gilead Sciences heeft in het eerste kwartaal van 2022 veel minder winst behaald dan verwacht en verlaagt de outlook voor heel het jaar. De Amerikaanse partner van Galapagos noteerde voorbeurs 0,7 procent hoger. Intel heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet zien teruglopen, terwijl de outlook tegenviel. Het aandeel daalde voorbeurs 4,5 procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 2,5 procent hoger op 4.287,50 punten. De Dow Jones index eindigde 1,9 procent in het groen op 33.916,39 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 3,1 procent tot 12.871,53 punten. Bron: ABM Financial News

