Shell neemt Sprng Energy-groep over

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell neemt voor 1,55 miljard dollar Solenergi Power Private Limited en daarmee de Sprng Energy-bedrijvengroep over. Dit meldde de energiereus vrijdag. Shell Overseas Investment, een dochteronderneming van Shell, neemt het bedrijf over van Actis Solenergi Limited. Sprng Energy levert zonne- en windenergie aan elektriciteitsdistributiebedrijven in India. Met de overname verdrievoudigt Shell zijn duurzame capaciteit. De overname helpt Shell bij het realiseren van zijn Powering Progress-strategie. De transactie is onderhevig aan de goedkeuring van toezichthouders en zal naar verwachting later in 2022 worden afgerond. Bron: ABM Financial News

