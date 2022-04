Kantoren Deutsche Bank in Frankfurt onderzocht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt zijn doorzocht door wetshandhavers. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van een verklaring van het stadsparket. Ambtenaren van het parket van Frankfurt, toezichthouder BaFin en de Duitse federale politie waren volgens een woordvoerster van de aanklagers ook betrokken bij de inval. Zij weigerde volgens het persbureau commentaar te geven over de redenen achter de inval. Zij zei wel dat de inval plaatsvond na een beslissing van een rechtbank in Frankfurt. Deutsche Bank weigerde commentaar te geven, zei Bloomberg. Bron: ABM Financial News

