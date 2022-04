Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 190,10 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,9 procent op 14.107,94 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 6.559,59 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,1 procent hoger op 7.515,31 punten.

Europese aandelenmarkten haalden vrijdag steun uit een sterke door technologie geleide rally op Wall Street donderdag, nadat de Nasdaq 3,1 procent hoger sloot.

Beleggers zijn in een juichstemming over solide winstrapporten van Meta Platforms, waaruit de veerkracht in de techsector blijkt in het licht van stijgende inflatie, hoewel het sentiment in de VS vrijdag een stuk bedrukter lijkt na tegenvallende resultaten van Amazon en een waarschuwing van Apple.

Marktparticipanten zeiden dat de aandelenmarkt klaar is voor een rally na de recente uitverkoop in technologieaandelen. "We zien een markt die misschien fundamentele kracht begint te vertonen, in de zon dat de winst nu een rol gaat spelen", zei marktanalist Peter Cardillo van Spartan Capital Securities.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in april iets harder is gestegen. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis 7,4 procent. De kerninflatie bedroeg 3,5 procent.

De economie in de eurozone is op kwartaal- en jaarbasis gegroeid met respectievelijk 0,2 procent en 5,0 procent.

De Duitse economie is in het eerste kwartaal op kwartaalbasis gegroeid met 0,2 procent. Op jaarbasis was de groei 3,7 procent.

De Franse economie is het afgelopen kwartaal gestagneerd. Het Franse bureau voor de statistiek meldde tevens dat de consumentenprijzen in Frankrijk op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 0,4 procent en 4,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0576. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0497 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0494 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,4 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

BASF heeft de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal bevestigd, en handhaafde de outlook voor het hele boekjaar. Het aandeel noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager.

Verlichtingsbedrijf Signify steeg in Amsterdam 4,7 procent. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, waarmee de verwachtingen van analisten werden overtroffen.

Remy Cointreau bevestigde vrijdag zijn winstverwachting voor het gebroken boekjaar 2022 en zei vertrouwen te hebben in een sterke start van het nieuwe jaar, aangezien de omzet het afgelopen kwartaal minder hard daalde dan verwacht. Het aandeel won 2,1 procent.

IMCD heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten zien stijgen, zoals ook was verwacht. De distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten noteerde rond het middaguur in Amsterdam 2,0 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,8 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 2,5 procent hoger op 4.287,50 punten. De Dow Jones index eindigde 1,9 procent in het groen op 33.916,39 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 3,1 procent tot 12.871,53 punten.