Beursblik: groeivertraging streaming Universal Music

(ABM FN-Dow Jones) De inkomsten uit streaming bij Universal Music Group zijn in het eerste kwartaal vermoedelijk vertraagd ten opzichte van de drie maanden ervoor en dezelfde periode in 2021. Dit schreven analisten van Credit Suisse in een vooruitblik.

De Zwitserse bank rekent op een groei uit streaming van 14 procent, wat gelijk is aan de marktconsensus. In het vierde kwartaal steeg de omzet uit streaming nog met 16,1 procent en met 19,6 procent in het eerste kwartaal van 2021.

Toch zien de analisten nog weinig tekenen van tegenwind zoals die bij videostreaming als Netflix, maar de groei-ontwikkeling bij concurrenten als Spotify is iets om in de gaten te houden.

Kijkend naar de margeontwikkeling in het eerste kwartaal, rekenen de analisten op een aangepaste EBITDA-marge van 21,6 procent. De Zwitserse bank wijst op een moeilijke vergelijkingsbasis, want in het eerste kwartaal van 2021 werd dit cijfer niet bekendgemaakt. Over de eerste jaarhelft in 2021 kwam de EBITDA-marge uit op 21,5 procent en over heel 2021 op 20 procent

Credit Suisse rekent voor heel 2022 op een margeverbetering van 70 basispunten.

Verder kan UMG vermoedelijk profiteren van gunstige valuta-effecten, aldus de analisten, die een Outperform advies hebben en een koersdoel van 25,00 euro.

Universal Music Group maakt dinsdag nabeurs de resultaten over het eerste kwartaal bekend. Het aandeel noteerde vrijdag 1,7 procent hoger.