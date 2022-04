Beursblik: geruststellende cijfers Corbion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het afgelopen kwartaal op alle vlakken aan de verwachtingen voldaan. Dit concludeerde analist Reginald Watson van ING op basis van de cijfers van het bedrijf. "Het lijkt ietwat vreemd om een reeks resultaten te prijzen, terwijl de EBITDA is gedaald met 8,9 procent op jaarbasis, maar dat zijn de onzekerheden die horen bij het huidige klimaat, waarbij Corbion op alle vlakken de consensus "comfortabel" heeft overtroffen, zei Watson. Het aangepaste EBITDA-resultaat kwam met 40 miljoen euro 7,5 procent hoger uit dan de verwachtingen van ING en overtrof de consensus met 11,8 procent. "Deze daling vond plaats ondanks een omzetstijging van 27,3 procent, terwijl de winstmarge met maar liefst 500 basispunten daalde op jaarbasis", aldus Watson. Het concern hield ondanks de beter dan verwachte cijfers vast aan zijn outlook voor het hele boekjaar, aangezien het macro-economische klimaat is verslechterd na de Russische invasie van Oekraïne. ING handhaaft zijn Houden advies en koersdoel van 38,11 euro. Het aandeel Corbion noteerde vrijdag 8,8 procent hoger op 32,86 euro. Bron: ABM Financial News

