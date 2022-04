Valuta: euro herstelt tegenover dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro stijgt vrijdagochtend voor het eerst in zeven dagen ten opzichte van de dollar, nadat de Europese munt donderdag tegenover de greenback op zijn laagste niveau in vijf jaar noteerde. Dit zagen analisten van Monex Europe vrijdag. De euro stond donderdag volgens Monex Europe nog onder druk vanwege de bredere kracht van de dollar en zorgen over de economische groeivooruitzichten van de eurozone, nadat uit cijfers bleek dat de inflatiedruk blijft toenemen. De volatiliteit op de valutamarkt nam donderdag bovendien toe nadat de Bank of Japan het monetaire beleid handhaafde, wat uitnodigde tot een verdere daling van de yen, zei Monex Europe. De rally van het Britse pond donderdagochtend hield gedurende de dag geen stand, nadat de munt onder druk kwam te staan door de sterkere dollar, merkten de analisten op. De euro noteert vrijdagochtend 0,6 procent hoger ten opzichte van de dollar op 1,0564. De Japanse yen stijgt ten opzichte van de greenback met 0,6 procent en noteert tegenover de euro stabiel. Het Britse pont herstel ten opzichte van de dollar en noteert vrijdagochtend 0,8 procent hoger, terwijl de Britse munt ten opzichte van de euro 0,2 procent stijgt. Bron: ABM Financial News

