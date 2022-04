'Orderinstroom Besi negatieve verrassing' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De belangrijkste negatieve verrassing van de kwartaalcijfers van Besi was de aanzienlijke vertraging van de orderinstroom in vergelijking met de recordniveaus van vorig jaar. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING in reactie op de cijfers. Desondanks spreekt de analist van een sterk eerste kwartaal, waarbij de omzet van 202,4 miljoen euro aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte uitkwam en de verbetering van de winstmarge resulteerde in een 5 procent hoger dan verwachte EBIT. De vertraging van de orderinstroom met 205 miljoen aan nieuwe orders was volgens Hesselink de grote [negatieve] verrassing van de publicatie, "hoewel we wisten dat er uiteindelijk een vertraging zou optreden, maar gezien de grote vraag naar halfgeleiders en aanhoudende kracht in mobiel hadden we niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren", zei Hesselink. De analist blijft echter van mening dat de trends voor Besi zeer aantrekkelijk blijven. De analist handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 95,0 euro. Het aandeel Besi noteerde vrijdag 4,1 procent lager op 62,04 euro. Bron: ABM Financial News

