Beursblik: sterk kwartaal Signify

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug, maar is wel terughoudend in zijn bewoording over de vooruitzichten. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING vrijdagochtend. Signify overtrof vooral de verwachtingen dankzij de prestaties bij de divisie Digital Solutions, die een "indrukwekkende" autonome groei van 17 procent realiseerde, aldus ING. De consensus mikte op een groei van slechts 9 procent. "Belangrijker was dat Signify de hogere kosten kon opvangen met hogere prijzen en als gevolg werd er een aangepast EBITA-resultaat van 21 miljoen euro geboekt", aldus Hesselink. De vrije kasstroom in het eerste kwartaal was wel veel zwakker dan verwacht, aldus de analist, vanwege het opbouwen van voorraden als reactie op de verstoringen in de aanvoerketen. Deze situatie zou moeten normaliseren dit jaar. Signify is van mening dat de doelstellingen voor dit jaar binnen bereik liggen, maar werd wel wat terughoudender in zijn bewoording als gevolg van de onzekerheden rond de aanvoerketens, aldus Hesselink. "Al met al kunnen we spreken van een neutrale kwartaalupdate, waarin Signify de verwachtingen overtrof, maar wel terughoudender werd over de vooruitzichten", concludeerde de analist. ING handhaafde het koopadvies op Signify met een koersdoel van 65,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 2,1 procent tot 39,91 euro. Bron: ABM Financial News

