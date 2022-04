Beursblik: sterke jaarstart Brunel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft een sterke start van het jaar achter de rug. Dit stelden analisten van KBC Securities vrijdagochtend na publicatie van de kwartaalresultaten van de specialistische detacheerder. Vooral een stijging van de bedrijfswinst met 43 procent tot 15,6 miljoen euro was fors beter dan verwacht, aldus KBC. "Een sterker dan voorziene start van het jaar", zo stelden de analisten. De vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn wel beperkt volgens KBC, gezien het volatiele macro-economische klimaat. KBC handhaaft het koopadvies op Brunel met een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel Brunel steeg vrijdagochtend met 4,2 procent tot 11,50 euro. Bron: ABM Financial News

