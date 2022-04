Eurocastle ziet nettovermogenswaarde stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eurocastle Investment heeft in 2021 de nettovermogenswaarde zien stijgen. Dat maakte het investeringsbedrijf met een notering aan het Damrak vrijdag bekend. De aangepaste nettovermogenswaarde bedroeg eind 2021 18,2 miljoen euro, of 9,79 euro per aandeel, in vergelijking met 15,7 miljoen euro na uitbetaling van het dividend, ofwel 8,46 euro per aandeel, in 2020. Het rendement op de portefeuille bedroeg het afgelopen jaar 2,9 miljoen euro, wat onder de streep resteerde in een nettowinst van 1,1 miljoen euro, ofwel 0,57 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.