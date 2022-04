Beursblik: KPN ziet dienstenomzet aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken, maar er was wel sprake van een makkelijke vergelijkingsbasis ten opzichte van een jaar eerder. Dit stelde analist Ulrich Rathe van Jefferies vrijdag.



Rathe sprak van solide volumes, terwijl de EBITDA circa een procent hoger uitviel dan verwacht.



De outlook voor 2022 werd bovendien gehandhaafd, zo merkte de analist op. KPN blijft voor dit jaar mikken op een vrije kasstroom van circa 825 miljoen euro, waardoor een dividend over 2022 van 14,3 cent per aandeel mogelijk is. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2.400 miljoen euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN.



"KPN ligt op schema, maar de verdere ontwikkeling van de omzet dit jaar blijft wat onzeker", aldus de analist, "gezien er geen sprake meer zal zijn van een makkelijke vergelijkingsbasis."



Jefferies handhaafde het Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,88 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend fractioneel tot 3,27 euro. Bron: ABM Financial News

