Geadministreerd vermogen Allfunds stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het geadministreerd vermogen van Allfunds is in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 10,3 procent gestegen. Dit maakte het Spaanse bedrijf met een notering op het Damrak vrijdag bekend. CEO Juan Alcaraz merkte op dat de prestaties in het eerste kwartaal van 2022 met name werden gedreven door de sterke volatiliteit op de wereldmarkten. "Negatieve marktprestaties weerspiegelden onzekerheid met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en zorgen rondom stagflatie", zei hij. Ultimo maart 2022 bedroeg het geadministreerd vermogen 1,4 miljard euro, een stijging van bijna 131 miljard euro, ofwel 10,3 procent, in vergelijking met 31 maart 2021. Allfunds verbindt bijna 2.000 fondshuizen en vermogensbeheerders die beleggingsfondsen aanbieden met zo'n 1.500 distributeurs zoals banken en brokers die de fondsen verkopen aan beleggers. Verder wees het bedrijf op de overname van instiHub Analytics, een dataprovider voor de vermogensbeheersector. De financiële details van de overname werden niet gemeld. Bron: ABM Financial News

