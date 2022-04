Remy Cointreau herbevestigt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Remy Cointreau bevestigde vrijdag zijn winstverwachting voor het gebroken boekjaar 2022 en zei vertrouwen te hebben in een sterke start van het nieuwe jaar, aangezien de omzet het afgelopen kwartaal minder hard daalde dan verwacht. Dit maakte de Franse destillateur vrijdagochtend bekend na publicatie van de resultaten over het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. De destillateur zei eerder voor het fiscale boekjaar "een zeer sterke" autonome groei van het operationeel resultaat en de omzet te verwachten, dankzij een sterk eerste halfjaar. De Franse cognacmaker boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 227 miljoen euro, wat 9,4 procent lager was tegen constante wisselkoersen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Analisten rekenden op een omzet van 2114,3 miljoen euro. De daling was volgens de destillateur voorzien en toe te schrijven aan een daling van de cognacverkoop met 17 procent als gevolg van voorraadbeheer voorafgaand aan prijsstijgingen. De totale omzet over het afgelopen gebroken boekjaar bedroeg 1,3 miljard euro, een stijging van 27 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Outlook Remy bevestigde voor het lopende fiscale jaar een sterke autonome groei van de operationele winst te voorzien met een hogere bedrijfsmarge. Het bedrijf herhaalde te verwachten dat de hogere winst uitsluitend zal worden aangejaagd door groei in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar. Bron: ABM Financial News

