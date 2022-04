Beursblik: cijfers KPN grofweg in lijn Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het eerste kwartaal van dit jaar grofweg conform verwachting gepresteerd. Dit stelden analisten van Bank of America vrijdagochtend. De omzetstijging van 2,0 procent lag 0,5 procent hoger dan waar de consensus rekening mee hield. De groei van de EBITDA na leases overtrof de verwachtingen met 0,8 procent. "Al met al in lijn met de consensusverwachtingen", zo stelden de analisten. De fasering van de capex-investeringen ondersteunde bovendien de operationele vrije kasstroom, aldus Bank of America. Wel sprak Bank of America van een makkelijke vergelijkingsbasis ten opzichte van een jaar eerder, toen KPN te kampen had met een eenmalige post van 8 miljoen euro. Desondanks groeit de consumententak nog steeds en neemt de krimp in de zakelijke markt af. "Dit laat zien dat er vooruitgang wordt geboekt met de transformatie van het bedrijf." Bank of America heeft een Neutraal advies op KPN met een koersdoel van 3,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 0,5 procent tot 3,28 euro. Bron: ABM Financial News

