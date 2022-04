New Amsterdam Invest boekt verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) New Amsterdam Invest maakte met een Special Purpose Acquisition Company, ofwel SPAC, in juli 2021 de stap naar de Amsterdamse beurs, maar ontplooit sindsdien nog geen activiteiten. Dit kwam vrijdagochtend naar voren uit de jaarcijfers van de onderneming onder leiding van Aren van Dam. In het afgelopen jaar behaalde New Amsterdam geen omzet, maar boekte wel een verlies van 1,2 miljoen euro. De onderneming haalde ongeveer 50 miljoen euro op met de beursgang en zoekt naar investeringen op het vlak van commercieel vastgoed. Sinds de beursgang keek New Amsterdam naar diverse partijen. Inmiddels zijn er eerste gesprekken met een aantal daarvan. Aan het einde van dit jaar verwacht de SPAC een geschikt bedrijf te hebben gevonden om naar de beurs te brengen. Bron: ABM Financial News

