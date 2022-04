Ctac boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Ctac heeft in het afgelopen kwartaal een stabiel nettoresultaat geboekt op een hogere omzet. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het IT-bedrijf uit 's-Hertogenbosch. CEO Pieter-Paul Saasen sprak van een goede start van het jaar met een aanhoudend sterke omzetgroei. "De afgelopen jaren zijn we niet alleen qua omzet gegroeid maar hebben we ons ook als organisatie mede door acquisities sterk ontwikkeld", zei hij. Daarnaast meldde de bestuurder dat de uitrol van Ctacs groeistrategie op schema ligt. "De economische en geopolitieke onzekerheid heeft gevolgen voor de investeringsbereidheid van bedrijven in de Benelux, maar tot op heden blijft de impact beperkt", voegde hij toe. Ctac boekte een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 2,8 miljoen euro, in vergelijking met 26,4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De daling is het resultaat van investeringen in de versterking van zijn IT-service, onder andere op het gebied van cybersecurity en privacy. Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,0 miljoen euro, wat gelijk was aan het resultaat een jaar eerder. De omzet steeg met 8,0 procent van 26,4 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 naar 28,5 miljoen euro het afgelopen kwartaal. De nettokaspositie van het bedrijf verbeterde het afgelopen kwartaal met 80 procent van 3 miljoen euro eind maart 2021 naar 5,4 miljoen euro ultimo maart 2022. Outlook De uitrol van Ignite, het zogenaamde veranderprogramma van het concern, zal in het tweede kwartaal nog een drukkend effect hebben op de operationele resultaten, waarna het bedrijf verwacht dat dit in de tweede helft van het jaar weer zal aantrekken. "Daarmee houden we vast aan onze verwachting van een absolute stijging van omzet en EBITDA met een single digit autonome omzetgroei en een EBITDA-marge van 10 tot 12 procent", aldus Saasen. Bron: ABM Financial News

