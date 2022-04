Hogere opening AEX voorzien na rally op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag op de laatste handelsdag van de maand naar verwachting in het groen van start, nadat Wall Street onder aanvoering van techaandelen donderdagvond overtuigend de weg omhoog wisten te vinden. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,5 procent.

Donderdag koerste de AEX al 1,4 procent hoger naar 705,93 punten, na een kleine herstelbeweging op Wall Street woensdagavond. De techfondsen Adyen en ASML trokken de kar.

Desalniettemin is april een tegenvallende maand gebleken voor aandelenmarkten in het algemeen, maar vooral voor de Amerikaanse markten, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De analist merkte op dat de Nasdaq 100-index op woensdag het laagste niveau in een jaar bereikte, voordat het grofweg vlak sloot. Donderdagavond pluste de index van de ongeveer 100 grootste Amerikaanse techbedrijven echter met 3,5 procent.

Aanvankelijk leek ook donderdag nog de twijfel onder beleggers op Wall Street toe te slaan en de S&P 500 index noteerde maar nipt in het groen. Onder aanvoering van cijfers van Meta, moederbedrijf van Facebook, met een winst van meer dan 17 procent, maar ook Paypal en chipproducent Qualcomm, met winsten van grofweg 10 procent, sloot de S&P 500 index uiteindelijk echter 2,5 procent hoger. Chipaandelen lagen er sterk bij en ASML, dat vandaag zijn jaarvergadering heeft, won 6 procent.

Na de slotzoemer in New York kregen beleggers evenwel een terughoudende outlook van Amazon te verwerken. De e-commercereus kampt vooral met stijgende kosten als gevolg van de hoge inflatie, aanhoudende problemen in de aanvoerketen en een personeelstekort. In de nabeurshandel daalde het aandeel 9 procent.

’s Werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, Apple, dat een traditie heeft hoog te houden in het overtreffen van verwachtingen, stelde ook donderdag op het oog niet teleur. De omzet steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 9 procent naar 97,3 miljard dollar, waarmee het een van de beste kwartalen ooit was voor Apple. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden vooraf op een omzet van 94 miljard dollar.

De nettowinst van Apple steeg daarnaast van 1,40 naar 1,52 dollar per aandeel. Analisten rekenden slechts op 1,42 dollar per aandeel.

Na een aanvankelijk positieve koersreactie op de ‘headlines’ daalde het aandeel in de elektronische handel nabeurs toch met 2,2 procent, na een winst van 4,5 procent in de reguliere sessie. Financieel topman Luca Maestri waarschuwde in een toelichting aan analisten voor uitdagingen in het lopende kwartaal, vooral met het oog op de verstoringen in de toeleveringsketen, die de omzet met maximaal 8 miljard dollar zou kunnen schaden.

In Azië, waar de beurs in Tokio de deuren gesloten hield, noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het groen onder aanvoering van techaandelen. De Hang Seng index in Hongkong is koploper met een winst van 2 procent. Tencent wint bijna 7 procent, terwijl Alibaba zelfs meer dan 9 procent klimt.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend met krap 1 procent in het groen.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Signify steeg van krap 1,6 miljard euro in het eerste kwartaal van 2021 naar bijna 1,8 miljard euro afgelopen kwartaal. Analisten hadden gerekend op een omzet van bijna 1,7 miljard euro. Op vergelijkbare basis liep de omzet met 6,4 procent op. Voor 2022 mikt Signify nog steeds op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent, met en een verbetering van de aangepaste EBITA-marge met 50 basispunten. De vrije kasstroom moet ruim 8 procent van de omzet bedragen.

KPN heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer winst geboekt dan verwacht en handhaafde de outlook voor heel het jaar.



Corbion boekte in de eerste drie maanden van 2022 een aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 40,0 miljoen euro, in vergelijking met 43,9 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 17,5 procent in het eerste kwartaal van 2021 naar 12,5 procent het afgelopen kwartaal.

Besi behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 202,4 miljoen euro, een toename op kwartaalbasis van 17,9 procent. De analistenconsensus mikte op een omzet van circa 200 miljoen euro, ofwel een plus van ruim 16 procent. In het vierde kwartaal van 2021 daalde de omzet op kwartaalbasis nog met 17,6 procent.

De omzet van IMCD steeg op jaarbasis van 810 miljoen naar 1,1 miljard euro en de operationele EBITA liep op van 88,2 naar 139,9 miljoen euro. Dit leverde een nettowinst op van 78,6 miljoen euro, 68 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

JDE Peet's wil Jeroen Katgert benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder.

Ease2pay behaalde in 2021 een hogere omzet, ondanks de impact van de uitbraak van het COVID-19 virus.

Heijmans houdt vast aan de outlook voor 2022 die in februari bij de vrijgave van jaarcijfers was afgegeven.

Intertrust is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken, ondanks een licht hogere omzet.

Philips gaf drie obligaties uit onder het Euro Medium Term Note-programma met een totale waarde van 2 miljard euro.

De Franse investeerder Moneta verzet zich tegen het bod dat het Amerikaanse KKR heeft uitgebracht op Accell Group.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 2,5 procent op 4.287,50 punten, de Dow Jones index won 1,9 procent op 33.916,39 punten en de Nasdaq sloot 3,1 procent in de plus op 12.871,53 punten.