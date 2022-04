Heijmans houdt vast aan outlook

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans houdt vast aan de outlook voor 2022 die in februari bij de vrijgave van jaarcijfers was afgegeven. Dit meldde de bouwer vrijdag voorbeurs in een kwartaalupdate.

"We zijn 2022 gestart met een goed gevuld en kwalitatief goed orderboek. Dit vertaalde zich in een omzet- en resultaatontwikkeling die in lijn was met de outlook die we afgelopen februari voor 2022 hebben afgegeven. Onze prestaties in de eerste paar maanden van dit jaar waren bemoedigend en in die context herhalen we onze vooruitzichten voor het volledige jaar, hoewel er gezien de huidige macro-economische omstandigheden nu meer onzekerheid is", aldus topman Ton Hillen in een toelichting.

Bij de jaarcijfers zei Heijmans te verwachten dat de omzet dit jaar licht zal stijgen. Bij Vastgoed en Bouw & Techniek wordt gerekend op groei, maar als gevolg van een verlaagd niveau aan grote infrastructurele werken zal de omzet bij Infra vermoedelijk wat dalen. Daarnaast wordt gerekend op een vergelijkbare onderliggende EBITDA.

Voor de periode na 2022 is het volgens de bouwer met name van belang dat de ambitieuze overheidsplannen vertaald kunnen worden naar concrete maatregelen. Zowel op het gebied van stikstof, die met name impact heeft op de infrasector, als op het gebied van het aanwijzen van nieuwe buitenstedelijke ontwikkelingsgebieden voor nieuwe woningen.

Het concern sprak van een "robuuste" omzet en onderliggende EBITDA in het eerste kwartaal.

De bouwer benadrukte nog dat het afgelopen kwartaal op kwartaalbasis het orderboek is gestegen van 2,1 miljard euro naar 2,2 miljard euro, maar ook dat door de toegenomen volatiliteit en inkoopprijzen de onzekerheid is toegenomen.