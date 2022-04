Intertrust duikt in rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken, ondanks een licht hogere omzet. Dit bleek vrijdag uit de resultaten over het eerste kwartaal van het trustkantoor.

"Onze acties om de groei te versnellen werpen hun vruchten af, met een positieve trend in Luxemburg, terwijl US Fund Services en Rest of the World het ook goed blijven doen", zei CEO Shankar Iyer.

Het bedrijf meldde tevens geen nieuwe Russische of Wit-Russische klanten te accepteren in zijn 45 locaties en tevens begonnen te zijn met het afscheid nemen van al zijn huidige Russische en Wit-Russische klanten. "Omdat Intertrust geen kantoren heeft in de regio, is de blootstelling van het bedrijf beperkt tot entiteiten die eigendom zijn van Rusland in andere rechtsgebieden", zei het concern. Intertrust schat de blootstelling op minder dan 1 procent van de omzet van de groep.

Intertrust boekte in de eerste drie maanden van 2022 een EBITA van 34,0 miljoen euro, in vergelijking met 38,7 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 2,2 miljoen euro, tegenover een winst van 23,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021.

De omzet steeg van 140,3 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 naar 147,6 miljoen euro het afgelopen kwartaal.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 19,0 miljoen euro, versus 38,7 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2021.

Outlook

Intertrust voorziet voor het hele boekjaar een stijging van de onderliggende omzet tussen de 3 en 5 procent. De EBITA-marge zal naar verwachting in 2022 tussen de 28 en 30 procent bedragen.

Ook de doelstelling voor de middelllange termijn blijft ongewijzigd met een omzetgroei van 4 tot 6 procent en een aangepaste EBITA-groei die de omzetgroei overtreft.