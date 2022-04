Besi laat groei zien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal de omzet zien stijgen en rekent voor ook voor het lopende tweede kwartaal op groei. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie uit Duiven.

Besi behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 202,4 miljoen euro, een toename op kwartaalbasis van 17,9 procent. De analistenconsensus mikte op een omzet van circa 200 miljoen euro, ofwel een plus van ruim 16 procent. In het vierde kwartaal van 2021 daalde de omzet op kwartaalbasis nog met 17,6 procent.

Het eerste kwartaal is doorgaans het beste kwartaal voor Besi. Dan worden de chips besteld voor de productie van de nieuwe smartphones later in het jaar.

De analisten rekenden daarnaast op een brutomarge van 60,0 procent. De bruto-marge viel nipt hoger uit op 60,1 procent, ofwel een toename van 3,4 procentpunt op jaarbasis.

Besi haalde daarnaast in het eerste kwartaal voor 204,8 miljoen euro aan orders binnen. Voor ING is de orderinstroom het belangrijkste cijfer om naar te kijken, stelde analist Marc Hesselink vooraf. "Wij verwachten dat die iets daalt ten opzichte van het recordniveau van 327 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021", aldus Hesselink, wiens taxatie voor het afgelopen kwartaal op 300 miljoen euro lag.

Vooruitblikkend voorziet Besi een groei van de omzet in het lopende kwartaal op kwartaalbasis met circa 10 procent bij een marge in de range van 59,0 en 61,0 procent. Analisten rekenden in doorsnee op een omzetstijging in het tweede kwartaal naar ongeveer 245 miljoen euro met een marge van 60,5 procent.

Aan het einde van het kwartaal had Besi nog 407,0 miljoen euro in kas, een plus van 9,9 procent op kwartaalbasis. Besi verhoogt het aandeleninkoopprogramma op kwartaalbasis van 15 miljoen euro naar 25 miljoen euro.