Signify overtreft verwachtingen

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet en winst geboekt, waarmee de verwachtingen van analisten werden overtroffen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het verlichtingsbedrijf. CEO Eric Rondolat wees wel op de uitdagingen, waaronder de oorlog in Oekraïne. Signify besloot alle investeringen in Rusland en andere nieuwe activiteiten te stoppen sinds 25 februari. Ook werd het bedrijf geraakt door lockdowns in China richting het einde van het eerste kwartaal. Desondanks sprak de topman van een sterk momentum op de zakelijke markt in de VS en ook in de meeste andere regio's. Verstoringen in de aanvoerketen hadden wel een negatieve impact op de kasstroom, aldus Rondolat. Al met al blijft de outlook voor 2022 "binnen bereik", zo stelde de topman, ervanuit gaande dat de problemen rond China en de aanvoerketen niet verslechteren. De omzet steeg van krap 1,6 miljard euro in het eerste kwartaal van 2021 naar bijna 1,8 miljard euro afgelopen kwartaal. Analisten hadden gerekend op een omzet van bijna 1,7 miljard euro. Op vergelijkbare basis liep de omzet met 6,4 procent op. De omzet uit de conventionele gloeilampen bedroeg 201 miljoen euro, tegen 227 miljoen euro een jaar eerder. Een daling van 11,5 procent. Digitale toepassingen droegen 981 miljard euro bij aan de omzet tegen 793 miljoen euro een jaar eerder. De omzet uit digitale producten trok met 4,5 procent aan tot 575 miljoen euro. De aangepaste EBITA kwam afgelopen kwartaal uit op 187 miljoen euro met een marge van 10,5 procent. Dat was een jaar eerder 172 miljoen euro met een marge van 10,8 procent. Analisten hadden gerekend op 173 miljoen euro met een marge van 10,2 procent. Inclusief reorganisatiekosten en andere bijzondere posten kwam de EBITA 27,1 procent hoger uit op 146 miljoen euro. Onder aan de streep restte in het eerste kwartaal een nettowinst van 87 miljoen euro tegen 60 miljoen euro een jaar eerder. Analisten hadden juist gerekend op een stijging tot 76 miljoen euro. De vrije kasstroom daalde van 168 miljoen positief naar 189 miljoen euro negatief. Dat was een grotere daling dan de 4 miljoen euro negatief waarop analisten hadden gerekend. De schuld is gestegen naar minder dan 1,4 miljard euro. De verwachting lag op 1,2 miljard euro. Outlook Voor 2022 mikt Signify nog steeds op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent, met en een verbetering van de aangepaste EBITA-marge met 50 basispunten. De vrije kasstroom moet ruim 8 procent van de omzet bedragen. Voor heel 2022 mikt de analistenconsensus op een omzet van 7,3 miljard euro, goed voor een vergelijkbare groei van 3,3 procent. De aangepaste EBITA zal 841 miljoen euro bedragen en de nettowinst 430 miljoen euro, voorzien de analisten. Bron: ABM Financial News

