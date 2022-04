Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 169 punten voor de Duitse DAX, een plus van 74 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 56 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. Analisten van IG wezen op het herstel op Wall Street woensdag, waardoor Azië en Europa donderdag een impuls kregen. Verder trokken de markten zich op aan individuele bedrijfscijfers.

De markt blijft ondertussen jongleren met verschillende zorgen, waaronder de angst dat de het verkrappende beleid van centrale banken de economie in een recessie kan duwen, het conflict in Oekraïne en zorgen over coronavirusuitbraken in China.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor het rentebesluit van de Bank of Japan, dat de kortetermijnrente handhaafde op min 0,1 procent en de doelstelling voor de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul hield.

Verder bleek de inflatie in Duitsland in april harder gestegen dan verwacht, naar 7,4 procent op jaarbasis. De verwachting lag op 7,2 procent. Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat een afzwakking nog niet in zicht is en de inflatie in de komende maanden vermoedelijk zelfs verder zal stijgen. Daardoor neemt de druk op de Europese Centrale Bank toe om in te grijpen, aldus Brzeski. De Duitse tienjaarsrente noteerde donderdag op 0,91 procent.

Bedrijfsnieuws

Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2022 een onderliggende groei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitviel, maar waarschuwt wel voor hogere kosten in de tweede helft van dit jaar. Het aandeel steeg bijna 3 procent in Londen.

Pernod Ricard voorziet een dubbelcijferige groei van de operationele winst in zijn gebroken boekjaar. De producent van onder meer Absolut Wodka en Ballantines whiskey verloor ruim een procent.

Barclays kwam met gemengde resultaten, maat het aandeel steeg wel meer dan 3 procent.

Beiersdorf heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet zien stijgen, en herhaalde de outlook voor het hele jaar. Het aandeel sloot licht lager.

Nokia heeft in het afgelopen kwartaal een licht hogere vergelijkbare nettowinst geboekt, gesteund door een sterke vraag naar mobiele netwerken. Het Finse technologiebedrijf eindigde ruim 3 procent lager.

Carlsberg heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, waarbij de meeste markten van de Deense brouwer een sterke groei lieten zien. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Het aandeel HelloFresh steeg donderdag, nadat duidelijk werd dat de bezorger van maaltijdboxen het afgelopen kwartaal beter heeft gepresteerd dan verwacht. Het aandeel won bijna 5 procent.

In Frankfurt deed verder Delivery Hero goede zaken, met een plus van bijna 6 procent. Hekkensluiter in de DAX was Bayer, dat ruim een procent verloor.

In Parijs verloor Unibail-Rodamco-Westfield ruim 4 procent terrein na het openen van de boeken woensdagavond, terwijl Worldline aan kop ging in de CAC 40, met een plus van bijna 7 procent.

Euro STOXX 50 3.770,41 (+1,0%)

STOXX Europe 600 447,07 (+0,6%)

DAX 13.979,84 (+1,4%)

CAC 40 6.508,14 (+1,0%)

FTSE 100 7.509,19 (+1,1%)

SMI 12.068,41 (+0,1%)

AEX 705,93 (+1,4%)

BEL 20 4.092,72 (-0,4%)

FTSE MIB 24.055,56 (+1,0%)

IBEX 35 8.512,20 (+0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een vlakke opening. De markt kan reageren op de kwartaalcijfers van Intel, Apple en Amazon die donderdag nabeurs verschenen. Apple beleefde een sterk tweede kwartaal, maar Intel en Amazon stelden behoorlijk teleur. Amazon leed in het eerste kwartaal zelfs voor het eerst in zeven jaar verlies.

Wall Street is donderdag flink hoger geëindigd. De markt zag zich donderdag met name gesteund door de meevallende cijfers van Meta Platforms woensdag laat en een aantal andere kwartaalresultaten. "De cijfers van de moedermaatschappij van Facebook waren niet geweldig, maar ook niet verschrikkelijk", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Bedrijfscijfers ondersteunen tot op zekere hoogte de markt", aldus marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors.

Desalniettemin is april een tegenvallende maand gebleken voor aandelenmarkten in het algemeen, maar vooral voor de Amerikaanse markten, aldus Hewson.

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal met 1,4 procent gekrompen, na een groei van 6,9 procent in het vierde kwartaal. Voor het eerste kwartaal was een groei van 1,0 procent voorspeld. De krimp is vooral te wijten aan een record handelstekort. Verder bleken de wekelijkse steunaanvragen in de VS gedaald.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade bevestigen de bbp-data dat de Federal Reserve veel meer aandacht moet besteden aan economische gegevens.

"Kortom, de Fed staat met een enorme bazooka en ze willen de rente agressief verhogen, maar de economische gegevens vertellen ons een ander verhaal", aldus Aslam.

De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 105,36 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,3 procent duurder. Marktkenners wezen op berichten dat Duitsland mogelijk toch bereid is tot een importban van Russische olie.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Meta, het voormalige Facebook, heeft het afgelopen kwartaal zijn traagste omzetgroei geboekt sinds de beursgang van het bedrijf in 2012. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een 7 procent hogere omzet van 27,9 miljard dollar, terwijl de winst voor het tweede kwartaal op rij daalde tot 7,5 miljard dollar. Het aandeel sloot donderdag liefst 17,5 procent hoger.

Twitter steeg een procent. De microblogdienst boekte het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet, waarbij de omzet uit advertenties steeg met 23 procent tot 1,1 miljard dollar.

Qualcomm boekte het afgelopen kwartaal een recordomzet, terwijl het bedrijf aan marktaandeel won ten opzichte van rivalen. Het aandeel won bijna 10 procent.

De omzet van McDonald's is het afgelopen kwartaal gestegen na een verhoging van de menuprijzen in de VS, maar de sluiting van zijn 847 Russische restaurants heeft de winst van de fastfoodketen onder druk gezet. Het aandeel won bijna 3 procent.

Caterpillar heeft het afgelopen kwartaal de verwachtingen van Wall Street overtroffen. Het aandeel verloor toch bijna een procent.

Merck heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, met name door de sterke verkopen van zijn antiviraal medicijn tegen het coronavirus. Het aandeel steeg 5 procent.

Eli Lilly heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, maar paste de verwachtingen voor het hele boekjaar gedeeltelijk neerwaarts bij. Het aandeel sloot ruim 4 procent hoger.

S&P 500 index 4.287,50 (+2,5%)

Dow Jones index 33.916,39 (+1,9%)

Nasdaq Composite 12.871,53 (+3,1%)

AZIE

De Chinese beurzen noteerden vrijdag hoger.

Nikkei 225 Gesloten

Shanghai Composite 2.986,54 (+0,4%)

Hang Seng 20.686,30 (+2,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0514. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,0508.

USD/JPY Yen 130,50

EUR/USD Euro 1,0514

EUR/JPY Yen 137,22

MACRO-AGENDA:

00:00 Japanse beurs gesloten

04:00 Inkoopmanagersindex industrie - April (Chi)

06:30 Detailhandelsverkopen - Maart (NL)

06:30 Producentenprijzen - Maart (NL)

08:45 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Fra)

08:45 Inflatie - April vlpg (Fra)

10:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (eur)

11:00 Inflatie - April vlpg (eur)

12:30 Russische centrale bank - Rentebesluit (Rus)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Maart (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - April def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 BASF - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Remy Cointreau - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers eerste kwartaal (VS)