Amazon duikt in rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com is in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst in zeven jaar in de rode cijfers gedoken, terwijl de Amerikaanse e-commercereus kampt met hogere kosten als gevolg van de hoge inflatie, aanhoudende problemen in de aanvoerketen en een personeelstekort.



Amazon schreef een verlies van 3,8 miljard dollar of 7,56 dollar per aandeel, waar er een jaar eerder nog ruim 8 miljard dollar aan winst in de boeken kwam. Het verlies was verder te wijten aan de investering in Rivian Automotive.



Analisten geraadpleegd door FactSet gingen uit van een winst van 8,35 dollar per aandeel.



De omzet kwam uit op 116,4 miljard dollar, wat een stijging van 7 procent op jaarbasis betekende. De omzetgroei lag in dezelfde periode een jaar eerder nog op 44 procent en in het vierde kwartaal op 9 procent.



Door FactSet geraadpleegde analisten voorspelden 116,5 miljard dollar aan omzet.



Outlook



Voor het tweede kwartaal rekent Amazon op een omzet van tussen de 116 en 121 miljard dollar en een operationeel verlies van 1 miljard dollar tot een winst van 3 miljard dollar.



Analisten voorspellen bijna 7 miljard dollar aan operationele winst en ruim 125 miljard dollar aan omzet.



In de nabeurshandel daalt het aandeel bijna 9 procent.

Bron: ABM Financial News