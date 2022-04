Aandeelhouder Moneta vindt bod op Accell te laag - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) De Franse investeerder Moneta verzet zich tegen het bod dat het Amerikaanse KKR heeft uitgebracht op Accell Group. Dit schreef het Financieele Dagblad donderdag. De overnameprijs is volgens de aandeelhouder te laag. De Fransen, met een belang van 7 procent in Accell een van de grootaandeelhouders, vrezen bovendien buitenspel te worden gezet door een juridische constructie, aldus het FD. Het is voor het eerst dat een aandeelhouder zich openlijk verzet tegen het bod op de fietsenproducent uit Heerenveen, volgens de krant. Die onvrede is in brieven aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen kenbaar gemaakt. Moneta vindt een prijs van boven de 70 euro per aandeel beter overeenkomen met de goede groeivooruitzichten van Accell, schrijft het FD. KKR heeft 58 euro per aandeel Accell geboden. De kritiek van Moneta komt in aanloop naar de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Accell op 20 mei, waar wordt gestemd over het bod. FD schrijft verder dat enkele aandeelhouders, waaronder Moneta, grote moeite heeft met de rol die medeaandeelhouder Teslin speelt. De investeerder uit Maarsbergen, met een belang van 10,37 procent in Accell, is initiatiefnemer van de overname en heeft KKR als partner benaderd. Teslin blijft aandeelhouder als het bod op Accell slaagt en de onderneming van de beurs wordt gehaald. "Teslin kiest ervoor de andere aandeelhouders in de steek te laten en zelf de winst te pakken", citeert het FD Geert Koster van beleggersorganisatie VEB. "Over het hele proces zijn we erg kritisch." In een reactie tegenover het FD zegt Accell dat er regelmatig contact is met aandeelhouders, waaronder ook met Moneta. Volgens de onderneming is er een "zorgvuldig proces doorlopen" bij de totstandkoming van de voorgestelde deal, aldus de krant. Bron: ABM Financial News

