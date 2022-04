Olieprijs omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 105,36 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,3 procent duurder.



WTI schommelt al een paar weken net boven of onder 100 dollar door de zorgen over de impact van de corona-uitbraak in China en een langdurige lockdown in Sjanghai op de vraag naar olie. Ondertussen nemen de energie-gerelateerde spanningen door de Russische invasie van Oekraïne toe, nu Moskou de gaskraan naar Polen en Bulgarije heeft dichtgedraaid omdat ze hun gasleveringen niet in roebels willen betalen.



Dit vergroot de angst dat Rusland ook andere landen van zijn gas zal afsluiten.



"De wereld bevindt zich in een waanzinnige strijd om de energievoorziening, aangezien Rusland, zoals velen verwachtten, aangeeft dat ze hun energiedominantie over Europa als wapen zullen gebruiken", aldus Phil Flynn, analist bij Price Futures Group.



Als Rusland de gastoevoer afsluit, "zal Europa moeten worstelen om alternatieven te vinden", terwijl er al een tekort is aan bijvoorbeeld diesel.



De Europese Commissie zei donderdag bij monde van een woordvoerder dat de lidstaten Russisch gas niet in roebels gaan afrekenen. Ondertussen is Duitsland alsnog bereid tot een importban van Russische energie, mits Berlijn genoeg tijd krijgt om alternatieven te vinden, meldde de Wall Street Journal.

Bron: ABM Financial News