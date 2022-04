Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteert donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index stijgt 2,2 procent op 4.277,12 punten, de Dow Jones index wint 1,7 procent op 33.852,46 punten en de Nasdaq noteert 2,7 procent in de plus op 12.820,41 punten.



De markt ziet zich donderdag met name gesteund door de meevallende cijfers van Meta Platforms woensdag laat en een aantal andere kwartaalresultaten. "De cijfers van de moedermaatschappij van Facebook waren niet geweldig, maar ook niet verschrikkelijk", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



"Bedrijfscijfers ondersteunen tot op zekere hoogte de markt", aldus marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors.



Het is voor beleggers nu wachten op de kwartaalcijfers van Apple, Amazon en Intel donderdag nabeurs.



Desalniettemin is april een tegenvallende maand gebleken voor aandelenmarkten in het algemeen, maar vooral voor de Amerikaanse markten, aldus Hewson. De analist merkte op dat de Nasdaq 100-index op woensdag het laagste niveau in een jaar bereikte, voordat het grofweg vlak sloot.



De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal met 1,4 procent gekrompen, na een groei van 6,9 procent in het vierde kwartaal. Voor het eerste kwartaal was een groei van 1,0 procent voorspeld. De krimp is vooral te wijten aan een record handelstekort. Verder bleken de wekelijkse steunaanvragen in de VS gedaald.



Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade bevestigen de bbp-data dat de Federal Reserve veel meer aandacht moet besteden aan economische gegevens.



"Kortom, de Fed staat met een enorme bazooka en ze willen de rente agressief verhogen, maar de economische gegevens vertellen ons een ander verhaal", aldus Aslam.



WTI-olie is donderdag ruim 2 procent duurder op 104,50 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente is opgelopen naar 2,86 procent.



De euro/dollar noteert op 1,0511.



Bedrijfsnieuws



Twitter stijgt zo'n 2 procent. De microblogdienst boekte het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet, waarbij de omzet uit advertenties steeg met 23 procent tot 1,1 miljard dollar.



De omzet van McDonald's is het afgelopen kwartaal gestegen na een verhoging van de menuprijzen in de VS, maar de sluiting van zijn 847 Russische restaurants heeft de winst van de fastfoodketen onder druk gezet. Het aandeel wint meer dan 3 procent.



Caterpillar heeft het afgelopen kwartaal de verwachtingen van Wall Street overtroffen. Het aandeel noteert toch meer dan 3 procent lager.



Merck heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, met name door de sterke verkopen van zijn antiviraal medicijn tegen het coronavirus. Het aandeel stijgt donderdag 5 procent.



Eli Lilly heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, maar paste de verwachtingen voor het hele boekjaar gedeeltelijk neerwaarts bij. Het aandeel noteert 4 procent hoger.



Het aandeel Meta, het voormalige Facebook, heeft het afgelopen kwartaal zijn traagste omzetgroei geboekt sinds de beursgang van het bedrijf in 2012. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een 7 procent hogere omzet van 27,9 miljard dollar, terwijl de winst voor het tweede kwartaal op rij daalde tot 7,5 miljard dollar. Het aandeel stijgt donderdag liefst 17 procent.



Qualcomm boekte het afgelopen kwartaal een recordomzet, terwijl het bedrijf aan marktaandeel won ten opzichte van rivalen. Het aandeel wint ruim 8 procent.

Bron: ABM Financial News