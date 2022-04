Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,6 procent in de plus op 447,07 punten, de Duitse DAX steeg 1,4 procent op 13.979,84 punten, de Franse CAC 40 won 1,0 procent op 6.508,14 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 1,1 procent in het groen op 7.509,19 punten.

Analisten van IG wezen op het herstel op Wall Street woensdag, waardoor Azië en Europa donderdag een impuls kregen. Verder trokken de markten zich op aan individuele bedrijfscijfers.

De markt blijft ondertussen jongleren met verschillende zorgen, waaronder de angst dat de het verkrappende beleid van centrale banken de economie in een recessie kan duwen, het conflict in Oekraïne en zorgen over coronavirusuitbraken in China.

De euro/dollar noteerde op 1,0514. WTI-olie werd tot 2,5 procent duurder op ruim 104 dollar per vat.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor het rentebesluit van de Bank of Japan, dat de kortetermijnrente handhaafde op min 0,1 procent en de doelstelling voor de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul hield.

Verder bleek de inflatie in Duitsland in april harder gestegen dan verwacht, naar 7,4 procent op jaarbasis. De verwachting lag op 7,2 procent. Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat een afzwakking nog niet in zicht is en de inflatie in de komende maanden vermoedelijk zelfs verder zal stijgen. Daardoor neemt de druk op de Europese Centrale Bank toe om in te grijpen, aldus Brzeski. De Duitse tienjaarsrente noteerde donderdag op 0,91 procent.

Bedrijfsnieuws

Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2022 een onderliggende groei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitviel, maar waarschuwt wel voor hogere kosten in de tweede helft van dit jaar. Het aandeel steeg bijna 3 procent in Londen.

Pernod Ricard voorziet een dubbelcijferige groei van de operationele winst in zijn gebroken boekjaar. De producent van onder meer Absolut Wodka en Ballantines whiskey verloor ruim een procent.

Barclays kwam met gemengde resultaten, maat het aandeel steeg wel meer dan 3 procent.

Beiersdorf heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet zien stijgen, en herhaalde de outlook voor het hele jaar. Het aandeel sloot licht lager.

Nokia heeft in het afgelopen kwartaal een licht hogere vergelijkbare nettowinst geboekt, gesteund door een sterke vraag naar mobiele netwerken. Het Finse technologiebedrijf eindigde ruim 3 procent lager.

Carlsberg heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, waarbij de meeste markten van de Deense brouwer een sterke groei lieten zien. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Het aandeel HelloFresh steeg donderdag, nadat duidelijk werd dat de bezorger van maaltijdboxen het afgelopen kwartaal beter heeft gepresteerd dan verwacht. Het aandeel won bijna 5 procent.

In Frankfurt deed verder Delivery Hero goede zaken, met een plus van bijna 6 procent. Hekkensluiter in de DAX was Bayer, dat ruim een procent verloor.

In Parijs verloor Unibail-Rodamco-Westfield ruim 4 procent terrein na het openen van de boeken woensdagavond, terwijl Worldline aan kop ging in de CAC 40, met een plus van bijna 7 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot 1,5 procent hoger.