Veranderingen bestuur JDE Peet's

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's wil Jeroen Katgert benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder. Dit meldde het koffiebedrijf uit Amsterdam donderdag nabeurs. De benoeming komt op de agenda van de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering na de jaarvergadering van 2022 op 11 mei. Katgert wordt de vervanger van Gerhard Pleuhs die aftreedt na de vergadering op 11 mei. Vanaf dat moment zal Katgert als zogeheten stand-in niet-uitvoerend bestuurder fungeren tot aan de verwachte goedkeuring van zijn benoeming. Bron: ABM Financial News

