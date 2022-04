Tech helpt AEX in het zadel

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten. De AEX steeg 1,4 procent op 705,93 punten en deed het daarmee beter dan omringende beurzen.



De groene koersen volgden op een "kleine herstelbeweging" op Wall Street woensdagavond, zo merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op, aangejaagd door beter dan verwachte kwartaalcijfers van Microsoft en Visa. "Tegelijkertijd stelden Boeing en Texas Instruments teleur." Ook een kwartaalupdate van Meta werd positief ontvangen. Het aandeel stijgt donderdag 14 procent op Wall Street.



Op macro-economisch vlak was er aandacht voor het rentebesluit van de Bank of Japan, dat de kortetermijnrente handhaafde op min 0,1 procent en de doelstelling voor de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul hield.



Verder bleek de inflatie in Duitsland in april harder gestegen dan verwacht, naar 7,4 procent op jaarbasis. De verwachting lag op 7,2 procent. Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat een afzwakking nog niet in zicht is en de inflatie in de komende maanden vermoedelijk zelfs verder zal stijgen. Daardoor neemt de druk op de Europese Centrale Bank toe om in te grijpen, aldus Brzeski. De Duitse tienjaarsrente noteerde donderdag op 0,91 procent.



De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal met 1,4 procent gekrompen, na een groei van 6,9 procent in het vierde kwartaal. Voor het eerste kwartaal was een groei van rond een procent voorspeld. De krimp is vooral te wijten aan een record handelstekort. Verder bleken de wekelijkse steunaanvragen in de VS gedaald.



De bbp-data bevestigen volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade dat de Federal Reserve veel meer aandacht moet besteden aan economische gegevens.



"Kortom, de Fed staat met een enorme bazooka en ze willen de rente agressief verhogen, maar de economische gegevens vertellen ons een ander verhaal", aldus Aslam.



De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0514.



De zorgen omtrent de Europese energiebevoorrading zorgen voor een beweeglijke euro, zo merkte Verstraete van Lynx op. "De euro lijkt goed op weg te zijn om in niet afzienbare tijd pariteit te bereiken tegenover de Amerikaanse dollar."



WTI-olie werd 2 procent duurder rond 104 dollar per vat.



Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen deden techaandelen goede zaken. Adyen, ASML en Just Eat Takeaway stegen 3 tot ruim 4 procent. Besi steeg een procent voorafgaand aan de kwartaalcijfers vrijdagochtend.



Unibail-Rodamco-Westfield leverde meer dan 4 procent in na cijfers en belandde daarmee onderaan in de AEX. Volgens Berenberg ziet het vastgoedfonds een stabilisering van de activiteiten. Wel wees analist Kai Klose op een stijging van de leegstand.



Unilever steeg 2,5 procent na omzetcijfers. Het concern overtrof op alle vlakken de verwachtingen, aldus ING.



In de AMX schoot Inpost bijna 11 procent omhoog en won Corbion ruim 2 procent voorafgaand aan de cijfers vrijdagochtend. Galapagos leverde bijna 3,5 procent in.



In de AscX won TomTom ruim 2 procent en Heijmans rond een half procent. De bouwer komt morgen met cijfers. Kendrion daalde 5 procent.



Centenfonds Veon won ruim 5,5 procent na kwartaalcijfers, terwijl Core Laboratories juist 4 procent prijsgaf na bekendmaking van de resultaten. De dienstverlener aan de olie- en gassector dook in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers. GeoJunxion verloor 10 procent, nadat bleek dat de kaartenspecialist eveneens verlies boekte.



Wall Street



Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent in het groen.

Bron: ABM Financial News