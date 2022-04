Volksbank geeft opnieuw voor 500 miljoen aan obligaties uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Volksbank

(ABM FN-Dow Jones) De Volksbank heeft opnieuw voor 500 miljoen euro aan senior non-preferred (SNP) obligaties uitgegeven. Dit werd donderdag bekend. De SNP-obligaties hebben een looptijd van 5 jaar, een coupon van 2,375 procent en krijgen een notering aan de Luxembourg Stock Exchange. Het is de derde uitgifte van SNP-obligaties van de Volksbank, na twee uitgiften van 500 miljoen euro in 2021. "De uitgifte is in lijn met de kapitaalplanning van het bedrijf, dat als uitgangspunt heeft dat de minimale risico-ongewogen MREL-vereiste vanaf 1 januari 2024 volledig dient te zijn ingevuld met CET1 kapitaal en achtergestelde verplichtingen (Tier 1-kapitaal, Tier 2-kapitaal en SNP-obligaties), rekening houdend met de bindende tussentijdse vereiste per 1 januari 2022", aldus de Volksbank. Op basis van de kapitaalpositie per eind 2021 verwacht de Volksbank tot 1 januari 2024 voor 1,2 miljard tot 1,7 miljard euro aan SNP-obligaties uit te geven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.