Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips gaat samenwerken met Prisma Health uit South Carolina. De twee partijen hebben een meerjarige overeenkomst gesloten om de gezondheidszorg van Prisma te innoveren. Dit meldden de twee bedrijven donderdag.



Het bedrijf heeft bijna 3.000 erkende bedden en 18 acute zorg- en gespecialiseerde ziekenhuizen, evenals 270 artsenpraktijken die 21 provincies in South Carolina bedienen.



Prisma behandelt elk jaar meer dan een miljoen patiënten via hun netwerken, waaronder 368.000 virtuele zorgbezoeken en iets minder dan een half miljoen bezoeken aan de spoedeisende hulp.



Onderdeel van de samenwerking, waarvan geen financiële details bekend worden gemaakt, is onder meer het standaardiseren van patiëntbewaking en het stimuleren van innovatie in beeldvormingsoplossingen voor ondernemingen om de patiëntenzorg te verbeteren en de klinische prestaties te verbeteren. Bron: ABM Financial News

