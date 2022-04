Wall Street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 1,1 procent in het groen. De markt ziet zich donderdag met name gesteund door de meevallende cijfers van Meta Platforms woensdag laat. "De cijfers van de moedermaatschappij van Facebook waren niet geweldig, maar ook niet verschrikkelijk", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Vandaag zullen beleggers volgens Naeem Aslam van AvaTrade meer aandacht besteden aan bedrijfswinsten dan aan macro-economische cijfers gezien grote Amerikaanse bedrijven, waaronder Apple, Amazon en Twitter, verslag uitbrengen. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal op jaarbasis is gekrompen met 1,4 procent. De PCE prijsindex steeg in het eerste kwartaal van 7,0 naar 7,8 procent, terwijl de kernprijsindex, dat wil zeggen zonder voeding en energie, tot 5,2 procent steeg. Dit betekent dat de Federal Reserve meer aandacht moet besteden aan de economische gegevens voordat ze haar "enorme bazooka" afvuurt, aldus Aslam. Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week gedaald met 5.000 tot 180.000 aanvragen. De euro/dollar noteerde op 1,0519. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0530 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0555 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,3 procent hoger. Bedrijfsnieuws Twitter daalde voorbeurs 0,5 procent. De microblogdienst boekte het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet, waarbij de omzet uit advertenties steeg met 23 procent tot 1,1 miljard dollar. De omzet van McDonald's is het afgelopen kwartaal gestegen na een verhoging van de menuprijzen in de VS, maar de sluiting van zijn 847 Russische restaurants heeft de winst van de fastfoodketen onder druk gezet. Het aandeel won voorbeurs 1,1 procent. Caterpillar heeft het afgelopen kwartaal de verwachtingen van Wall Street overtroffen. Het aandeel noteerde 2,0 procent lager. Merck heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, met name door de sterke verkopen van zijn antiviraal medicijn tegen het coronavirus. Het aandeel steeg voorbeurs 1,3 procent. Eli Lilly heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, maar paste de verwachtingen voor het hele boekjaar gedeeltelijk neerwaarts bij. Het aandeel noteerde 3,2 procent hoger. Het aandeel Meta, het voormalige Facebook, heeft het afgelopen kwartaal zijn traagste omzetgroei geboekt sinds de beursgang van het bedrijf in 2012. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een 7 procent hogere omzet van 27,9 miljard dollar, terwijl de winst voor het tweede kwartaal op rijd daalde tot 7,5 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 14,8 procent. Qualcomm boekte het afgelopen kwartaal een recordomzet, terwijl het bedrijf aan marktaandeel won ten opzichte van rivalen. Het aandeel won voorbeurs 6,8 procent. Nabeurs volgen Amazon, Gilead, Intel en Apple met cijfers. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent hoger op 4.183,96 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 33.301,93 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vlak op 12.488,93. Bron: ABM Financial News

