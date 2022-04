Winst Mcdonald's onder druk door sluitingen in Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van McDonald's is het afgelopen kwartaal gestegen na een verhoging van de menuprijzen in de VS, maar de sluiting van zijn 847 Russische restaurants heeft de winst van de fastfoodketen onder druk gezet. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fastfoodketen. McDonald's boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,1 miljard dollar, een daling van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf meldde dat het in het eerste kwartaal 127 miljoen dollar aan kosten heeft gemaakt in verband met de sluiting van zijn Russische restaurants als reactie van de Russische invasie van Oekraïne. De aangepaste winst bedroeg 2,28 dollar, waarmee de verwachting van analisten van 2,17 dollar per aandeel werd overtroffen. De totale omzet kwam op 5,67 miljard dollar uit, tegenover 5,12 miljard dollar een jaar eerder. Analisten rekenden op een omzet van 5,57 miljard dollar. Het aandeel McDonald's noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 2,0 procent hoger. Bron: ABM Financial News

