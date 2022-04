Goldman Sachs zet InPost op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het advies voor InPost verhoogd van Neutraal naar Kopen maar verlaagde het koersdoel van 9,90 naar 9,10 euro. InPost heeft volgens de analisten van de bank te maken gehad met een perfecte storm van toenemende concurrente van nieuwkomers, zorgen over de macro-ontwikkelingen in Polen vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne en neerwaartse bijstellingen van adviezen en koersdoelen van eCommerce-aandelen, waardoor het aandeel InPost sinds het begin van het jaar met circa 50 procent daalde. Met de jaarcijfers en outlook achter de rug spreekt de bank van een aantrekkelijker verhouding tussen het risico en rendement. De bank heeft zijn ramingen voor InPost aangepast en voorziet een EBITDA voor 2022 en 2023 van respectievelijk 1,8 miljard en 2,4 miljard euro en zit daarmee achtereenvolgens 4 procent onder en 1 procent boven consensus. Al met al voorziet Goldman Sachs een versnelling van de autonome groei van 12 procent in 2022 en van 24 procent in 2023, met een herstel van de EBITDA-marge van 26,6 procent in 2022 naar 28,9 procent in 2023. Het aandeel Inpost noteerde donderdag 10,5 procent hoger op 6,07 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.