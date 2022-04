Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag rond het middaguur hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,2 procent tot 449,74 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,9 procent op 14.053,34 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,9 procent op 6.567,46 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 1,0 procent hoger op 7.500,77 punten. De markt trok zich in eerste instantie op aan het licht hogere slot op Wall Street, terwijl de markt blijft jongleren met verschillende zorgen, waaronder de angst dat de het verkrappende beleid van centrale banken de economie in een recessie kan duwen, het conflict in Oekraïne en zorgen over coronavirusuitbraken in China. Aandelen zijn deze maand tot nu toe zo zwak geweest dat tegen de huidige prijzen inmiddels sprake kan zijn van een mooi instapmoment, zei marktanalist Tracie McMillion van Wells Fargo Investment Institute. Marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors zei een zijwaarts of neerwaartse beweging op de aandelenmarkt te verwachten. "Bedrijfscijfers ondersteunen tot op zekere hoogte de markt, maar ik denk niet dat het voldoende is om aandelenmarkten hoger te zetten", zei Shah. "De risico's stapelen zich op", voegde zij toe. De euro/dollar noteerde op 1,0529. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0530 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0555 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,2 procent hoger. Bedrijfsnieuws Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2022 een onderliggende groei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitviel, maar waarschuwt wel voor hogere kosten in de tweede helft van dit jaar. Het aandeel noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger. Pernod Ricard voorziet een dubbelcijferige groei van de operationele winst in zijn gebroken boekjaar. De producent van onder meer Absolut Wodka en Ballantines whiskey steeg 0,2 procent. Beiersdorf heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet zien stijgen, en herhaalde de outlook voor het hele jaar. Het aandeel noteerde 0,6 procent hoger. Nokia heeft in het afgelopen kwartaal een licht hogere vergelijkbare nettowinst geboekt, gesteund door een sterke vraag naar mobiele netwerken. Het Finse technologiebedrijf noteerde rond het middaguur 1,9 procent hoger. Carlsberg heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, waarbij de meeste markten van de Deense brouwer een sterke groei lieten zien. Het aandeel steeg 2,0 procent. Het aandeel HelloFresh steeg donderdag, nadat duidelijk werd dat de bezorger van maaltijdboxen het afgelopen kwartaal beter heeft gepresteerd dan verwacht. Het aandeel won 2,3 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 1,7 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent hoger op 4.183,96 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 33.301,93 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vlak op 12.488,93. Bron: ABM Financial News

