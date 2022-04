Beursblik: sterk eerste kwartaal IMCD voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in het eerste kwartaal sterk gepresteerd. Dit verwacht analist Thomas Burlton van Berenberg in aanloop naar de cijfers van het bedrijf op vrijdag. De brutowinst en EBITA-marges zullen worden aangejaagd door de verstoringen in de aanvoerketen en hogere prijzen. Berenberg mikt voor het eerste kwartaal op een operationele EBITA van 124 miljoen euro, waarmee de bank 10 procent hoger zit dan de consensus. Hoewel op korte termijn sterke resultaten worden verwacht, maakt Berenberg zich zorgen dat de operationele marges na het tweede kwartaal zullen normaliseren. "Of in ieder geval zullen terugkeren naar de historische gemiddelden", aldus Burlton. Zelfs als het IMCD lukt om een correctie van de operationele marges te voorkomen, laat de huidige waardering van het aandeel weinig ruimte over voor een verdere stijging. Berenberg handhaafde donderdag dan ook het Houden advies op Berenberg met een koersdoel van 145,00 euro. Het aandeel IMCD koerste donderdagochtend 2,0 procent hoger op 154,65 euro. Bron: ABM Financial News

