Beursblik: vlakke resultaten voor Signify verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het eerste kwartaal van 2022 naar verwachting grofweg vlakke resultaten geboekt. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het verlichtingsbedrijf zelf samenstelde. De analisten rekenen gemiddeld op een omzet van krap 1,7 miljard euro, iets meer dan de 1,6 miljoen euro aan omzet een jaar eerder. Dit komt neer op een vergelijkbare omzetstijging van 3,3 procent, grofweg gelijk aan de stijging een jaar eerder. De analisten rekenen verder op een aangepast EBITA-resultaat van 173 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 172 miljoen euro. Dat zou resulteren in een marge van 10,2 procent tegen 10,8 procent een jaar eerder. Volgens analisten van Morgan Stanley had de verlichtingsspecialist last van negatieve wisselkoerseffecten. Onder aan de streep stond in het eerste kwartaal vermoedelijk een nettowinst van 76 miljoen euro tegen 60 miljoen euro een jaar eerder, zo voorspellen de analisten. De vrije kasstroom daalde in het eerste kwartaal op jaarbasis vermoedelijk van 168 miljoen naar 4 miljoen euro negatief. De schuld is naar verwachting van analisten licht toegenomen van 1,1 miljard euro tot 1,2 miljard euro. In het vierde kwartaal presteerde Signify nog beter dan verwacht, ondanks aanhoudende problemen in de mondiale aanvoerketen. Vooral de prestaties bij Digital Solutions waren flink beter, zo merkte ING op. Beleggers zullen vrijdag zoeken naar signalen dat Signify de sterke trend uit het vierde kwartaal heeft weten door te zetten. Outlook Voor 2022 mikt Signify op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent, met en een verbetering van de aangepaste EBITA-marge met 50 basispunten. De vrije kasstroom moet ruim 8 procent van de omzet bedragen. Deze outlook gaf Signify in januari af, toen het met jaarcijfers kwam. Voor heel 2022 mikt de analistenconsensus op een omzet van 7,3 miljard euro, goed voor een vergelijkbare groei van 3,3 procent. De aangepaste EBITA zal 841 miljoen euro bedragen en de nettowinst 430 miljoen euro, voorzien de analisten. Signify opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.