ASML en ING aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,5 procent op 706,97 punten.

De groene koersen volgen op een "kleine herstelbeweging" op Wall Street woensdagavond, zo merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op, aangejaagd door beter dan verwachte kwartaalcijfers van Microsoft en Visa. "Tegelijkertijd stelden Boeing en Texas Instruments teleur." Ook een kwartaalupdate van Meta werd positief ontvangen. Het aandeel lijkt bijna 18 procent hoger te gaan openen vanmiddag.

"April is een tegenvallende maand gebleken voor aandelenmarkten in het algemeen, maar vooral voor de Amerikaanse markten", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De analist merkte op dat de Nasdaq 100-index op woensdag het laagste niveau in een jaar bereikte, voordat het grofweg vlak sloot.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0514. De zorgen omtrent de Europese energiebevoorrading zorgen voor een beweeglijke euro, zo merkte Verstraete van Lynx op. "De euro lijkt goed op weg te zijn om in niet afzienbare tijd pariteit te bereiken tegenover de Amerikaanse dollar."

Fundamentele redenen zijn volgens de beleggingsspecialist het feit dat de Amerikaanse dollar als veilige haven fungeert, het verschil in interestvoet plus het geopolitieke geschil die toch een sterkere impact heeft op Europa dan op de VS. "De economisten van het IMF duidden gisteren al op het feit dat de Europese economie snel aan het vertragen is", aldus Verstraete.

De olieprijzen stegen tot een procent.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vandaag nog inzicht in Duitse inflatiecijfers en economische groeicijfers uit de VS over het eerste kwartaal.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen techaandelen ASML en ING aan kop met winsten van 3,4 procent. NN Group vulde de top drie grootste stijgers aan met een plus van 2,7 procent. ING verhoogde het koersdoel voor NN licht.

Unibail-Rodamco-Westfield leverde 1,7 procent in na cijfers. Volgens Berenberg ziet het vastgoedfonds een stabilisering van de activiteiten. Wel wees analist Kai Klose op een stijging van de leegstand. Unilever won 0,3 procent na omzetcijfers. Het concern overtrof op alle vlakken de verwachtingen, aldus ING.

In de AMX schoot Inpost 8,7 procent omhoog. Aperam won 4,4 procent. TKH leverde juist 2,1 procent in.

In de AscX won TomTom 3,3 procent en Heijmans 2,6 procent. De bouwer komt morgen met cijfers. Azerion daalde met 0,7 procent.

Centenfonds Veon won 6,2 procent na kwartaalcijfers, terwijl Core Laboratories juist 6,7 procent inleverde na bekendmaking van de resultaten. De dienstverlener aan de olie- en gassector dook in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers. Geojunxion verloor 8,8 procent, nadat bleek dat de kaartenspecialist eveneens verlies boekte.