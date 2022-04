Valuta: dollar zet opmars voort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar zet donderdag zijn opmars tegenover andere belangrijke valuta voort, met name ten opzichte van de yen, die wegzakte naar een niveau dat in twee decennia niet is gezien, nadat de Bank of Japan besloot het belangrijkste rentetarief te handhaven. Daarnaast drukken de aanhoudende lockdowns in China, de Russische invasie van Oekraïne en de reële kans dat de Federal Reserve de rente agressiever gaat verhogen op het sentiment in de markt, "waardoor beleggers uit risicovollere activa stappen", zei marktanalist Matthew Ryan van Ebury. De focus zal volgens marktanalist Peter Losif van Noteris vandaag met name uitgaan naar economische groeicijfers in de VS over het eerste kwartaal. De euro noteerde donderdag ten opzichte van de dollar 0,2 procent lager op 1,0541, terwijl de yen ten opzichte van de Amerikaanse munt 1,7 procent daalde. De euro verloor ten opzichte van het Britse pond 0,2 procent, terwijl de Britse munt tegenover de dollar stabiel noteerde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.