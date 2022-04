Beursblik: ING verhoogt koersdoel NN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel verhoogd voor NN van 51,00 euro naar 52,50 euro en handhaafde het koopadvies, vanwege de recente overnames en desinvesteringen. Dit bleek uit een rapport van de Nederlandse bank. De verhoging van het koersdoel volgt nadat de verzekeraar de overname van MetLife in Polen heeft afgerond, temidden van een integratieproces in Griekenland. Controle over de timing was volgens analist Jason Kalamboussis belangrijk omdat de kasstroom uit deze activiteitenen 50 procent van het verkochte NN Investment Partners moet dekken. Volgens Kalamboussis laat dit zien dat NN zijn expertise versterkt op het gebied van consolidatie, terwijl het bedrijf zijn bedrijfsprofiel hervormt en het rendement verhoogt. "Daarom verwachten we dat er in de tweede helft van 2022 meer fusies en overnames zullen plaatsvinden", zei hij. Het aandeel NN noteerde donderdag op een groen Damrak 2,4 procent hoger op 47,06 euro. Bron: ABM Financial News

