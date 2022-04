'Unilever presteert op alle vlakken beter' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft in het eerste kwartaal van dit jaar op alle vlakken de verwachtingen overtroffen. Dit stelde analist Reginald Watson van ING donderdag. Unilever rapporteerde een omzetstijging van 11,8 procent op jaarbasis tot 13,8 miljard euro, hetgeen 2 procent meer is dan waar ING op mikte en zelfs 4,1 procent hoger ligt dan waar de consensus rekening mee hield. Op onderliggende basis trok de omzet met 7,3 procent aan, eveneens meer dan de 5,3 procent waar ING op mikte. De consensus voorzag een groei van 4,4 procent. Volgens Watson zijn prijsverhogingen de reden voor de sterke resultaten. Ook de volumekrimp van 1 procent was minder fors dan de krimp van 1,7 procent waar de consensus op mikte. Verder wees Watson op plannen van Unilever om de nieuwe organisatiestructuur halverwege dit jaar te lanceren. Dit zal kostenbesparingen opleveren van 600 miljoen euro in de komende twee jaar, zo merkte de analist op. ING heeft een koopadvies op Unilever met een koersdoel van 58,9 euro. Het aandeel Unilever koerste donderdagochtend 0,8 procent hoger op 42,81 euro. Bron: ABM Financial News

