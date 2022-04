Carlsberg boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, waarbij de meest markten van de Deense brouwer een sterke groei lieten zien. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van Carlsberg. De bierbrouwer meldde eerder Rusland, waar het circa 10 procent van de omzet vandaan haalt, volledig te gaan verlaten. Drie brouwerijen van het concern in Oekraïne zijn momenteel ook gesloten. "Kijkend naar de prestaties, heeft de oorlog in Oekraïne in het eerste kwartaal slechts een beperkte invloed gehad", zei CEO Cees 't Hart. De in Kopenhagen gevestigde brouwer zei dat het een sterke groei realiseerde in West-Europa, terwijl Azië het jaar ook goed begon. Carlsberg boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 14,94 miljard Deense kroon, ofwel circa 2,0 miljard euro, tegenover 11,8 miljard kroon in dezelfde periode een jaar eerder. De markt rekende op een omzet van 11,8 miljard kroon. De volumes stegen het afgelopen kwartaal tot 27,9 miljoen hectoliter, tegen 25,7 miljoen hectoliter een jaar eerder. Analisten rekenden op 31,4 miljoen hectoliter. Bron: ABM Financial News

