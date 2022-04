Beursblik: Unibail ziet stabilisering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een stabilisering van de activiteiten gezien. Dit stelde analist Kai Klose van Berenberg donderdag naar aanleiding van de kwartaalcijfers van het vastgoedfonds. In het afgelopen kwartaal boekte Unibail een omzet uit winkelcentra van 572 miljoen euro, hetgeen licht boven de verwachting van Berenberg uitkwam en 29 procent hoger was dan de omzet uit het eerste kwartaal een jaar eerder, toen Unibail nog flink getroffen werd door de coronacrisis. "Dat de activiteiten stabiliseren wordt ondersteund door de verhuurcijfers, die met 4 procent aantrokken. Ook lagen de huren ook iets hoger ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, voorafgaand aan de coronacrisis. "Retailers lijken ook optimistischer te zijn, gezien 60 procent van de afgesloten huurcontracten in het afgelopen kwartaal een looptijd hadden van 36 maanden of langer", aldus Klose. Het leegstandspercentage steeg wel met 50 basispunten tot 7,5 procent. Dit had vooral te maken met een stijging van de leegstand in het Westfield London-winkelcentrum. Unibail noemde het aangetrokken leegstandspercentage vooral een seizoensgebonden effect, aldus Klose, zoals ook al in de afgelopen jaren bleek. Voor de rest van het jaar dient Unibail meer huurcontracten af te sluiten om de bezettingsgraad significant te laten stijgen, zo stelde de analist. Berenberg heeft een Houden advies op Unibail met een koersdoel van 79,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 0,7 procent tot 71,13 euro. Bron: ABM Financial News

