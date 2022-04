Samsung ziet kwartaalwinst scherp stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst fors zien stijgen, geholpen door een veerkrachtige vraag naar geheugenchips en sterke smartphoneverkopen. Dit maakte het elektronicabedrijf uit Zuid-Korea donderdagochtend bekend. In het eerste kwartaal kwam de nettowinst uit op 11,3 biljoen won, omgerekend krap 8,5 miljard euro. Een jaar eerder boekte Samsung nog een winst van slechts 7,1 biljoen won. De omzet kwam uit op een recordbedrag van 77,8 biljoen won, een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Samsung waarschuwde dat de logistieke en macro-economische uitdagingen als gevolg van de inflatie en de oorlog in Oekraïne in het lopende kwartaal aanhouden, waardoor de productiekosten stijgen en het sentiment onder consumenten verslechtert. Tegelijk verwacht het bedrijf dat de tekorten aan componenten zullen afnemen, hetgeen de vraag juist goed zal doen. De kwartaalresultaten van Samsung overtroffen de verwachtingen van analisten. Bron: ABM Financial News

